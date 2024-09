Casos de racismo contra brasileiros no futebol crescem 39% em 2023, aponta relatório

Dois dos 136 casos registrados de discriminação racial ocorreram em jogos de Ceará e Fortaleza, na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense

O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, em conjunto com o Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), divulgou em um evento na sede da Confederação Brasileira do Futebol (CBF) nesta quinta-feira, 26, o 10° relatório da Discriminação Racial no Futebol de 2023.

Ao todo, 136 casos de discriminação racial foram registrados em 2023 no futebol brasileiro e no exterior envolvendo atletas brasileiros, registrando um aumento de 38,77% em relação ao ano anterior, quando 98 incidentes foram anotados. Desses 136 casos, dois deles ocorreram no futebol cearense em partidas envolvendo Ceará e Fortaleza.

O primeiro jogo cearense a aparecer no relatório foi Fortaleza x CSA, em fevereiro de 2023, pela Copa do Nordeste, quando dois jogadores da equipe alagoana alegaram que foram chamados de "cabelo de vassoura" por torcedores do Tricolor do Pici. Os atletas registraram um boletim de ocorrência, mas o relatório aponta que "não foram encontradas informações de que o caso tenha sido julgado pelo STJD".