Ceará repudia ato racista de torcedor em Clássico-Rei e bane de plataformas do clube

O Ceará se manifestou, por meio de nota oficial, sobre um torcedor do clube que foi flagrado fazendo gestos racistas na arquibancada do Castelão no Clássico-Rei de sábado, 1º, válido pela final do Campeonato Cearense. O vídeo com o registro do episódio circulou nos aplicativos de mensagens e redes sociais nesta segunda-feira, 3.

Além de repudiar o ato com veemência, o Ceará trabalhou para identificar, descobriu que ele não faz parte do quadro de sócios-torcedores do clube e o baniu previamente das plataformas de associados, bem como do Vozão Tickets, sistema usado para a compra de ingressos avulsos, o que significa que o homem não poderá adquirir bilhetes para ir a jogos do Vovô.

“Nós somos o Time do Povo e não existe espaço para atitudes racistas na torcida do Ceará. Ser alvinegro é também respeitar a nossa diversidade. De crença, raça ou orientação sexual. Repudiar e combater ações como essa é a nossa obrigação enquanto Clube. Somos todos iguais e atitudes como essa não deveriam ter mais espaço na nossa sociedade”, diz parte da nota emitida pelo Alvinegro. O Ceará também se solidarizou com todos os torcedores que se sentiram atingidos.

No vídeo, é possível ver um homem fazendo gestos que lembram um macaco, direcionados a pessoas que não aparecem na imagem. Em outro vídeo, é flagrado o momento em que policiais abordam o homem e o tiram da arquibancada, enquanto torcedores o chamam, aos gritos, de racista.

Confira a nota do Ceará na íntegra:

O Ceará Sporting Club repudia veementemente os gestos racistas reproduzidos por um indivíduo durante o Clássico-Rei do último sábado (1º), na Arena Castelão. Fomos surpreendidos com as imagens, mas, assim que tomamos conhecimento do fato, nos colocamos à disposição dos órgãos repressores responsáveis para a identificação do sujeito.

O Ceará informa que o torcedor já foi identificado, mas não faz parte do Programa Socio Vozão. O Clube teve acesso aos seus dados e o baniu previamente das plataformas de associados e também do Vozão Ticktes, ficando, assim, impedido de comprar ingressos avulsos para os jogos do Mais Querido.

Toda a nossa solidariedade a todos os torcedores atingidos com atitudes inaceitáveis dentro dos estádios.

Nós somos o Time do Povo e não existe espaço para atitudes racistas na torcida do Ceará. Ser alvinegro é também respeitar a nossa diversidade. De crença, raça ou orientação sexual. Repudiar e combater ações como essa é a nossa obrigação enquanto Clube. Somos todos iguais e atitudes como essa não deveriam ter mais espaço na nossa sociedade.

Reforçamos que o futebol precisa ser um ambiente acolhedor para todos. Que nada nos separe e que o Ceará Sporting Club seja sempre o elo mais forte que nos une.

O Ceará é Preto e Branco, Alvinegro de todas as raças. Racismo NÃO!



