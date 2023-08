Torcida do Fortaleza profere gritos homofóbicos durante partida contra o Coritiba, no PV

As falas preconceituosas aconteceram, pelo menos, cinco vezes ao longo do jogo e foram puxadas pela Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), em provocação ao rival Ceará. “Ceará gay”, era o que falavam os torcedores durante o primeiro e segundo tempo do confronto.

A torcida do Fortaleza voltou a proferir cânticos homofóbicos nas arquibancadas. Desta vez, os gritos de cunho discriminatórios aconteceram durante a vitória por 3 a 1 diante do Coritiba, no Estádio Presidente Vargas, na noite deste domingo, 28, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

"Eu me senti deslocado. Não me sinto pertencente daquele ambiente, do estádio. Quando estão tendo esses cânticos homofóbicos, eu fico me questionando se realmente vale a pena o esforço que eu faço de pagar o sócio mensalmente para ter que ir todo jogo e ouvir isso. Eu sempre vou para o estádio, desde os oito anos de idade, e desde essa época tem esses cânticos homofóbicos. Está na hora de mudar. E claro que o Fortaleza tem que fazer algo para que isso não aconteça, para que esses torcedores se reeduquem", disse um torcedor do Fortaleza que esteve no estádio e preferiu não se identificar.

Vale lembrar que alguns clubes do futebol brasileiro foram punidos por cânticos homofóbicos proferidos por parte da torcida. O Ceará, por exemplo, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e multado no valor de R$ 40 mil. O Vovô foi absolvido da perda de mando de campo.

O Corinthians, por sua vez, sofreu a perda de um mando de campo. No duelo diante do Vasco, na Neo Química Arena, o Timão jogou de portões fechados, ou seja, sem a presença do público devido.

Coletivo Canarinhos LGBTQ+ irá denunciar torcida do Fortaleza

O coletivo “Canarinhos LGBTQ+”, grupo que reúne adeptos de diversos clubes do país para combater a homofobia nos estádios, vai protocolar uma denúncia contra a torcida do Fortaleza pelos cânticos pejorativos proferidos nas arquibancadas para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao STJD, além de comunicar o Ministério Público do Estado do Ceará.

