Bruno: como está hoje o goleiro do caso Eliza Samudio?

Na época, o goleiro Bruno atuava pelo Flamengo , sendo capitão e um dos principais jogadores da equipe, quando foi indiciado como o principal participante do crime que levou à morte de Eliza Samudio, que tinha 25 anos de idade.

Antes de sua morte, ela deu à luz ao filho de Bruno, Bruninho, em fevereiro de 2010. Após o nascimento do primogênito, a modelo começou a chamar atenção da imprensa, exigindo o direito de receber uma pensão do jogador, que negava a paternidade.

Em meio a uma batalha legal, ela teria ido a um sítio pertencente a Bruno em junho do mesmo ano, e nunca mais foi vista publicamente.

Caso Eliza Samudio: condenação do goleiro do Bruno

Após investigação e iminente afastamento do seu então clube, Bruno foi considerado o principal suspeito do crime e posteriormente condenado, junto com Marcos Aparecido dos Santos ("Bola"), Luiz Henrique Romão ("Macarrão") e Fernanda Gomes de Castro.