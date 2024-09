Recém-chegado ao Botafogo, Bruninho Samudio é tietado em shopping de Mato Grosso

O goleiro de 14 anos deixou o Athletico, clube que defendeu no último ano e meio, para começar uma história no Rio de Janeiro. Bruninho assinou um contrato com as categorias de base do Botafogo e, inclusive, iniciou os trabalhos pelos domínios do clube.

Depois de assinar o vínculo, em julho, Bruninho assistiu aos jogos do Alvinegro nos estádios e começou a se familiarizar com o ambiente. Os treinamentos começaram no dia 22 de julho.Cabe destacar que seu contrato lhe dá direito a salário, ajuda de custo com moradia e matrícula em uma escola particular da cidade. O goleiro está no nono ano do ensino fundamental e sonha em cursar Educação Física na faculdade.

Criado pela avó materna, Sônia, Bruninho viverá a primeira experiência da carreira no Rio de Janeiro. O jogador também tem tentado crescer nas redes sociais e já ultrapassa 187 mil seguidores no Instagram.

