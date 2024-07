Ex-goleiro Bruno tenta se aproximar do filho e ajudá-lo com carreira no futebol

O ex-goleiro Bruno deu início a uma tentativa de aproximação com Bruninho Samudio. O ex-atleta que está em liberdade condicional teria reconhecido a familiares que é pai do jovem. Com isso, sua intenção é tentar auxiliá-lo na carreira que ele almeja no futebol, na mesma posição. Afinal, ele conta com passagens por Athletico e recentemente passou a integrar a base do Botafogo. A informação é do jornal “Extra”.

Anteriormente, Bruno sequer teve contato ou relacionamento com Bruninho. Apesar disso, depois que o Glorioso anunciou sua contratação para as categorias de base do Glorioso, o ex-goleiro passou a segui-lo nas redes sociais. A propósito, Sônia Moura, avó materna, deu início a uma briga judicial para a liberação de pensões atrasadas do menino. O valor, aliás, fica próximo dos R$ 1 milhão. No atual cenário, em liberdade provisória desde janeiro deste ano, Bruno segue ativo como goleiro, mas em torneios amadores.