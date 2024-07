4 dicas de primeiros socorros para cães e gatos 

Em casos de suspeita, prestar os primeiros socorros adequados é fundamental para garantir o bem-estar e a recuperação rápida do animal. O cuidado mais importante quando isso acontece, segundo Paloma Calerio dos Santos, médica-veterinária clínica geral e intensivista do Veros Hospital Veterinário, é não medicar o animal por conta própria.

2. Acidentes envolvendo sangramento

Durante brincadeiras ou mesmo em situações inesperadas, os pets podem se cortar em objetos afiados, quebrar unhas ou sofrer mordidas e arranhões mais profundos. O sangramento, dependendo da gravidade, pode levar à perda significativa de sangue, colocando a vida do animal em risco.

Por isso, é importante que o tutor saiba como agir para controlar a situação. “Quando falamos de lesões perfurocortantes temos que lembrar que precisamos manter a calma para conseguir operar naquele momento”, alerta a veterinária.

Segundo ela, é importante que o tutor faça uma compressão no local do sangramento com um pano limpo, a fim de evitar que o animal perca mais sangue. “Caso seja visto sangramento em jatos (possibilidade de cortes profundos com comprometimento arterial), a indicação é fazer um torniquete acima da lesão para que consigamos cessar a circulação temporariamente na região”, explica.

Em seguida, em ambos os casos, é indicado ir rapidamente para um hospital veterinário para avaliação e contenção do sangramento.

É importante levar o animal ao veterinário em caso de ingestão de alimentos tóxicos (Imagem: Sumi Stocks | Shutterstock)

3. Intoxicação com alimentos e produtos de limpeza

Cachorros e gatos são animais naturalmente curiosos, o que pode levá-los a ingerir alimentos e produtos químicos tóxicos, colocando a saúde em risco. Carambola, abacate, chocolate, alho, cebola, uva, entre outros, são comidas que não podem ser ingeridas por animais de estimação. “Em casos de intoxicação por ingestão de alimentos tóxicos, vamos ter alterações como vômitos, diarreia e muita salivação, que caracteriza a náusea”, lista Paloma Calerio dos Santos.