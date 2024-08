De la Cruz, Suárez e demais jogadores lamentam morte de Izquierdo, do Nacional

Meia do Flamengo atuou com o zagueiro no início da carreira, no Liverpool, do Uruguai Crédito: Jogada 10

Grandes nomes do futebol brasileiro e internacional publicaram mensagens de solidariedade para Juan Izquierdo. Entre eles, seus compatriotas, o atacante Suárez e o volante De la Cruz, do Flamengo. Desse modo, De la Cruz lembrou que atuou com Juan no início de sua carreira, no Liverpool do Uruguai. O craque ainda postou uma foto com seu ex-companheiro. "Voa alto, meu negro. Meus pêsames e um forte abraço à família nesse momento tão difícil. Soubemos rir por muito tempo e com essa bonita alegria vou lembrar de você, negão", escreveu o meia do Flamengo, que também postou fotos com Izquierdo quando ambos eram crianças.