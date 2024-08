Clubes brasileiros lamentam morte de Juan Izquierdo, do Nacional-URU

Perfis de equipes brasileiras mandam mensagens de apoio para familiares e amigos do atleta internado no Hospital Albert Einstein Crédito: Jogada 10

O mundo do futebol está mais triste nesta terça-feira (27). O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional-URU, faleceu em São Paulo. O atleta estava internado desde que passou mal em um jogo da Libertadores. O São Paulo, adversário do Nacional na competição continental, foi um dos primeiros a manifestar condolências ao defensor, ao clube uruguaio e à sua família. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol. Descanse em paz, Juan”, escreveu o clube do Morumbi.

Desse modo, clubes também foram solidários, entre eles Palmeiras, Atlético-MG, Internacional, Santos e outros. Confira o que disseram. “A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, e presta condolências aos familiares e amigos do atleta neste momento de enorme tristeza para o mundo do futebol”, disse a nota da Alviverde. O Internacional de Porto Alegre desejou forças aos amigos e familiares de Izquierdo.