Veja como a morte de um ídolo pode desencadear o luto nos fãs

No último sábado (17/08), o anúncio da morte do apresentador Silvio Santos, aos 93 anos, comoveu o Brasil. Conhecido por sua icônica prática de jogar aviõezinhos de dinheiro para a plateia, o comunicador marcou gerações e deixou um legado de saudade no coração de muitos, especialmente entre seus fãs, que enfrentam o processo de luto.

“Quando um ídolo morre, especialmente aquele com quem os fãs têm uma conexão emocional forte assim como esse grande comunicador, é comum que eles experimentem uma série de emoções intensas, como tristeza, negação e até mesmo depressão”, afirma a psicóloga Tatiane Mosso. Este processo, apesar de muitas vezes relativizado, pode ser explicado pela neurociência e a psicologia.

Como o cérebro lida com o luto?

Segundo a especialista, no nível neurobiológico, o cérebro dos fãs pode ser ativado de maneira semelhante à perda de um ente querido próximo. “A região do cérebro associada ao processamento emocional, como o córtex pré-frontal ventromedial e a amígdala, pode estar envolvida na experiência do luto. Essas áreas podem desencadear respostas emocionais intensas e memórias associadas ao ídolo falecido”, revela.