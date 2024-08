Juan Izquierdo: qual o estado de saúde do jogador do Nacional-URU

Juan Izquierdo segue internado na cidade de São Paulo e teve um retrocesso em seu estado de saúde. Veja últimas notícias sobre o jogador Crédito: Jogada 10

Juan Izquierdo está internado desde a última quinta-feira, 22, quando sofreu uma arritmia cardíaca durante partida entre São Paulo e Nacional, pela Conmebol Libertadores, no Morumbis, na capital paulista. Ele foi atendido pelos médicos e encaminhado ao Hospital Albert Einstein. Desde então, segue internado na luta pela vida. Ainda nessa segunda-feira, 26, o hospital divulgou um novo boletim médico sobre o zagueiro de 27 anos. Entenda o estado de saúde de Izquierdo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Qual o estado de saúde de Juan Izquierdo? No boletim mais recente do Hospital Albert Einstein, foi informado que o zagueiro Izquierdo apresenta "quadro neurológico crítico" e está dependente de ventilação mecânica.

A cônsul uruguaia Marta Echarte esteve no hospital na segunda, 26, e afirmou que a situação do defensor "é praticamente irreversível". "Estivemos com o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, e a família de Juan Izquierdo. A situação é muito delicada, praticamente irreversível e estamos aguardando para ver o que vai acontecer nas próximas 48 horas. O dano cerebral é o que mais nos preocupa agora", disse Marta à rádio Sport 890, do Uruguai. Segundo ela, o quadro de Izquierdo começou com um problema cardíaco que se complicou e houve progressão e envolvimento cerebral, com necessidade de assistência respiratória.

LEIA TAMBÉM | São Paulo entra em campo com camisa em apoio a Izquierdo O que aconteceu com o jogador do Nacional do Uruguai no jogo contra o São Paulo? São Paulo e Nacional se enfrentaram pelas oitavas de final da Libertadores da América, pela volta das oitavas de finais da Libertadores, no Morumbis. Mas, Izquierdo caiu desacordado aos 34 minutos do segundo tempo do jogo. A cena deixou todos preocupados no estádio. Isso porque o zagueiro caiu no campo quando a bola nem estava em jogo. Naquele momento, Rafael estava se preparando para repor a bola em tiro de meta.

Izquierdo recebeu atendimento no estádio e precisou deixar o local de ambulância. Ele chegou a acordar na ambulância, mas desmaiou de novo. O problema de Izquierdo era uma arritmia cardíaca. Quem é o jogador Izquierdo? Izquierdo começou sua carreira no Cerro, no Uruguai. Depois, ele passou pelo Montevideo Wanderers antes de se mudar para o Atlético San Luis, do México. Na volta para sua terra natal, defendeu novamente o Wanderers, o Nacional e o Liverpool. Em 2024, retornou ao Nacional.