Izquierdo: secretário de Esporte do Uruguai revela problema no passado

Internado desde o duelo entre São Paulo e Nacional (URU), o zagueiro Juan Manuel Izquierdo enfrentou uma arritmia há 10 anos, quando era atleta do Atlético Cerro. A revelação foi feita nesta segunda-feira (26) por Sebastián Bauzá, secretário nacional de Esporte do Uruguai, durante participação no programa ‘Minuto 1’, da rádio Carve Deportiva.

De acordo com Bauzá, um exame foi feito com Izquierdo através do programa de governo ‘Gol para o Futuro’, que trabalha com as categorias de base de todos os clubes do país desde 2009.