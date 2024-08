São Paulo entra em campo com camisa em apoio a Izquierdo

Defensor do Nacional-URU que caiu desmaiado no jogo contra o Tricolor segue internado em estado grave no Albert Einstein

Na entrada em campo no jogo da noite deste domingo (25/8) contra o Vitória, no MorumBIS, pelo Brasileirão, os jogadores do São Paulo entraram em campo com uma camisa azul e a frase em espanhol “Fuerza Izquierdo”. Homenagem e apoio ao jogador do Nacional, que na partida de quinta-feira, pela Libertadores, em São Paulo, teve uma arritmia cardíaca em campo e caiu demaiado. Dessa forma, logo seguiu ao hospital Albert Einstein, próximo ao estádio e referência nacional. Vale citar que o uruguaio, neste domingo, ainda de se encontra internado em estado grave, com ventilação mecânica e sedado. A camisa azul foi alusão às cores do Uruguai.

Entenda o caso

Izquierdo entrou no intervalo do jogo na vaga de Coates. Fazia jogo discreto, mas no fim do duelo,sozinho, caiu desfalecido em campo. Os médicos entraram e fizeram os primeiros socorros, colocando-o na ambulância do estádio. Mas a caminho do hospital, o uruguaio teve parada cardíaca. Assim, precisou ser reanimado com o uso de desfibrilador. Izquierdo está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Albert Einstein. Segundo último boletim médico, segue sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados intensivos neurológicos.

