Zubeldía admite elenco do São Paulo abalado com situação de Izquierdo

Defensor do Nacional-URU teve um mal súbito na última quinta-feira, em duelo pela Libertadores e está sedado em hospital no Brasil

O técnico Luis Zubeldía afirmou, após vencer o Vitória por 2 a 1 no Morumbis, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, que o elenco está abalado com a situação do zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU. O defensor passou mal em campo, durante o embate entre as equipes na Libertadores e está internado no hospital Albert Einstein.

“Nosso grupo é muito sensível a situações (como a do Izquierdo). Isso te golpeia, a sensibilidade, porque esse jogador é muito jovem. É um de nós. Qualquer um de nós poderia passar por isso. Aconteceu muito perto da gente. E esse grupo com a sensibilidade que tem, são seres humanos, com certeza ficou golpeado”, disse Zubeldía.