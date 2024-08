Izquierdo apresenta "quadro neurológico crítico", diz boletim médico

O zagueiro do Nacional, Juan Manuel Izquierdo (coberto), recebe atendimento médico após desmaiar durante a partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre o São Paulo do Brasil e o Nacional do Uruguai no estádio MorumBIS em São Paulo, Brasil, em 22 de agosto de 2024. Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

O Hospital Albert Einstein atualizou nesta segunda-feira, 26, a situação do zagueiro Izquierdo, internado desde a última quinta-feira. Segundo o boletim médico, o defensor apresenta "quadro neurológio crítico" e está dependente de ventilação mecânica. O jogador caiu desacordado aos 34 minutos do segundo tempo do jogo entre Nacional e São Paulo, pela volta das oitavas de finais da Libertadores, no Morumbis. Ele recebeu atendimento no estádio e precisou deixar o local de ambulância. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao chegar no hospital, Izquierdo, de 27 anos, foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. Desde então, ele continua internado e seguirá em observação.