Calleri, do São Paulo, se dispõe a cobrir custos médicos de Izquierdo

Atacante do São Paulo, Jonathan Calleri se colocou à disposição para custear a internação do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na capital paulista. A informação é do jornalista Juan Pablo Romero, do Ovarcón.

Após ter conhecimento do estado grave do companheiro de profissão, o jogador tricolor procurou o diretor do clube uruguaio, Fernando Brusco, para cobrir os gastos da internação do defensor e chegou a oferecer seu cartão de crédito pessoal. A ideia, porém, foi recusada pela diretoria do Nacional, que se mostrou grata pelo gesto solidário do atacante.