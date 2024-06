Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 29 de junho (29/06), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).

Para este duelo o Botafogo poderá contar com o retorno do zagueiro Alexander Barboza, do volante Gregore e do meia Óscar Romero, que cumpriram suspensão diante do Bragantino. O time só será anunciado minutos antes do jogo.

Pelo lado do Vasco o volante Matheus Carvalho, advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e o atacante David, expulso no mesmo jogo, ficam de fora para cumprirem suspensão. Zé Gabriel é a opção para a vaga do volante e Rayan deve ganhar a vaga no ataque. Fazendo um trabalho de recuperação muscular, o meia Dimitri Payet pode ser relacionado. Mas ele ainda não suporta 90 minutos em campo. (Com Gazeta Esportiva)

