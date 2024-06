Seleção Feminina sobe no último ranking da Fifa antes das Olimpíadas

Seleção Feminina vai na nona posição do ranking da entidade máxima do futebol para a disputa da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris

A Fifa anunciou que a Seleção Brasileira Feminina subiu no ranking da entidade. A divulgação da nova lista foi nesta sexta-feira (14). Trata-se da última antes das Olimpíadas em Paris. O time brasileiro foi para a oitava colocação, com 1.948, 87 pontos. Tal ascensão também ocorreu graças as goleadas por 4 a 0 sobre a Jamaica em amistosos na Arena Pernambuco e Fonte Nova, no começo de junho.

Outro ponto favorável para este cenário foi o movimento de queda que a Holanda sofreu. A seleção europeia deixou as dez melhores colocações, já que caiu para 11º lugar, com 1.936,12 pontos. As Leoas enfrentaram a Finlândia em duas oportunidades pelas Eliminatórias da Eurocopa Feminina, na data Fifa de junho. Assim, conquistaram uma vitória por 1 a 0 como mandante e um empate em 1 a 1 como visitante.