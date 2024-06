Rebeca Andrade fatura dois ouros na última competição antes das Olimpíadas

A atleta flamenguista conquistou o primeiro lugar no pódio do Troféu Brasil nas disputas de trave e barras assimétricas

Na disputa do solo, Jade Barbosa levou a melhor ao somar 13,333 pontos e conquistar o primeiro lugar ao som de Britney Spears. A atleta do Flamengo também foi vice-campeã na disputa das barras assimétricas. No salto, a flamenguista Larissa Machado conquistou o ouro com 12,876 pontos.

Destaque do Troféu Brasil de ginástica artística, Rebeca Andrade faturou neste domingo, 23, duas medalhas de ouro nas disputas de barras assimétricas e trave. Reunindo os principais nomes da ginástica brasileira, a competição ocorrida no Parque Olímpico (RJ) foi a última antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Nas competições masculinas, o destaque do Troféu Brasil foi Yuri Guimarães, que faturou ouro nas argolas e no salto, além de levar o bronze nas barras paralelas. Atleta da Agith, Yuri teve a maior média de notas da competição, além de apresentar o salto mais difícil durante a apresentação no solo. Yuri irá compor a equipe masculina reserva de Paris 2024 junto com Caio Souza.

No cavalo com alças, o flamenguista Diogo Soares levou o ouro com 13,300 pontos. Enquanto nas barras paralelas, Bernardo Miranda, atleta do Minas Tênis Clube, ficou em primeiro lugar com 14,000 pontos.



Após a competição, foram anunciados os atletas convocados para as Olimpíadas de Paris. Rebeca Andrade integra a lista feminina ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, e Júlia Soares. Na categoria masculina, Arthur Nory e Diogo Soares foram os convocados.