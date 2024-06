Com baile de Vini Jr., Brasil goleia Paraguai e vence primeira na Copa América

Com o resultado positivo, a Amarelinha chega aos quatro pontos e segue na segunda colocação do Grupo D. Na última rodada, a equipe vai enfrentar a Colômbia para definir quem será o líder da chave

Diferentemente da partida contra a Costa Rica, disputada na última segunda-feira, 24, a seleção brasileira encontrou um adversário menos retrancado e disposto a jogar. Com isso, a equipe canarinho teve mais espaço para trabalhar jogadas e, principalmente, investir em Vinicius Jr., o nome do duelo.

Com o resultado positivo, a Amarelinha chega aos quatro pontos e segue na segunda colocação do Grupo D. Na última rodada, a equipe vai enfrentar a Colômbia, que tem seis pontos, para definir quem será o líder da chave. O duelo será na próxima terça-feira, 2, às 22 horas (de Brasília).

O Brasil venceu e convenceu na segunda rodada da Copa América. Nesta sexta-feira, 28, no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), a seleção goleou o Paraguai por 4 a 1 com show de Vinicius Jr. e venceu sua primeira partida no torneio. Os gols brasileiros foram marcados por Vini (2x), Savinho e Paquetá, enquanto Alderete descontou para os paraguaios.

No lance, a bola bateu no braço do zagueiro adversário e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Lucas Paquetá bateu mal e mandou para fora. A resposta brasileira veio três minutos depois de forma definitiva.

Aos 22, o Brasil respondeu com Marquinhos, que cabeceou bem após cobrança de escanteio de Rodrygo. A bola, no entanto, foi para fora. Melhor na partida, a Amarelinha teve a oportunidade de abrir o placar na marca dos 31 minutos.

Em grande jogada construída por Vinicius Jr., Rodrygo, Bruno Guimarães e Paquetá, a seleção chegou ao seu primeiro com gol o camisa 7, que no fim do lance ainda driblou o goleiro antes de marcar.

Após o tento, o time canarinho cresceu no embate e voltou a assustar com Guimarães, que acertou o travessão. No lance seguinte, o segundo gol do Brasil saiu. Após boa jogada de Rodrygo, a bola sobrou para Savinho só empurrar para o fundo das redes.



No fim da primeira etapa, Vini ainda ampliou a vantagem após bobeada de Alderete, zagueiro do Paraguai. Na oportunidade, o ponta brasileiro foi rápido e surpreendeu o defensor para marcar mais um.

No segundo tempo, porém, o time adversário voltou melhor e chegou ao seu tento aos 2 minutos. Após corte de Wendell, Alderete pegou e finalizou no cantinho de Alisson. Em seguida, os paraguaios começaram a incomodar a Amarelinha, mas a "reação" foi freada aos 17.



Isso porque a arbitragem assinalou mais uma penalidade para o Brasil após a bola bater no braço de Villasanti. Em conversa rápida, os jogadores da seleção decidiram que Paquetá seria o cobrador. Portanto, na marca da cal pela segunda vez no jogo, ele não desperdiçou e saiu para a comemoração.

No restante da partida, as equipes diminuíram seus ímpetos e pouco criaram. Ainda houve tempo de Cubas, do Paraguai, ser expulso após lance maldoso com Douglas Luiz. No fim, o adversário até balançou as redes, mas existiu impedimento e o placar seguiu inalterado.