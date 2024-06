Grêmio x Estudiantes: onde assistir ao vivo - Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Estudiantes se enfrentam hoje, sábado, 8 de junho (08/06), pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, às 19 horas (horário de Brasília).

O jogo diante do Estudiantes terá casa cheia. O Grêmio vendeu todos os ingressos, e a tendência é que 32,9 mil torcedores compareçam ao Couto Pereira. Já classificado às oitavas de final, o Imortal busca a vitória para terminar a fase de grupos na liderança do Grupo C. O Tricolor possui nove pontos - um a menos que o líder The Strongest, da Bolívia. O Estudiantes, por sua vez, está eliminado. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Estudiantes ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Horário: quando será Grêmio x Estudiantes



Hoje, sábado, 8 de junho (08/06), às 19 horas (horário de Brasília)