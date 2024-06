"Sonho realizado", diz Éderson, ex-Fortaleza, sobre disputar Copa América pela seleção brasileira

Atual campeão da Europa League com a Atalanta, da Itália, o volante vestiu a camisa do Leão do Pici durante o ano de 2021

Ex-jogador do Fortaleza , o volante Éderson já iniciou sua preparação com a seleção brasileira para a Copa América 2024. Em entrevista exclusiva à CBF TV, o atleta de 24 anos mostrou entusiasmo em disputar o torneio e exaltou que defender a Amarelinha é um "sonho realizado".

Em outro momento, o meio-campista foi questionado sobre suas referências na seleção e apontou o também volante Casemiro, ex-Real Madrid e que atualmente defende o Manchester United, como exemplo.

"Eu sempre procuro me espelhar em jogadores que tem uma continuidade na carreira. Costumo falar do Casemiro, que tem uma carreira enorme e é um grande jogador. Olho muito para ele, é muito difícil construir uma carreira assim."

Atual campeão da Europa League com a Atalanta, da Itália, Éderson vestiu a camisa do Fortaleza durante o ano de 2021. Na ocasião, o jogador disputou 58 partidas e marcou três gols com a camisa leonina. Ele, inclusive, foi peça fundamental na campanha história do clube na Série A, quando conquistou a quarta colocação e se classificou de forma inédita para a Libertadores.