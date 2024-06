Bola de Ouro: quando será a próxima edição do prêmio?

Após a finalização da temporada europeia de clubes, com os títulos nacionais e internacionais, tem início a especulação a respeito de quem será o ganhador da Bola de Ouro (Ballon d'Or), prêmio da revista France Football para o melhor jogador do mundo em um determinado período.

Em 2023, a premiação considerou, para a análise, o desempenho dos atletas durante a temporada 2022/23, o que incluiu a Copa do Mundo do Catar. Lionel Messi, campeão mundial com a Argentina, foi o vencedor.

A cerimônia ocorreu no dia 30 de outubro, em Paris, capital da França. Após elaboração de uma lista com 30 nomes por parte da France Football, jornalistas de vários países votaram nos cinco melhores jogadores da temporada.