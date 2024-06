Neymar esfria possibilidade de voltar ao Santos em 2025: "Nada planejado"

Atacante Neymar com a taça do Campeonato Paulista 2024 na final Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro Crédito: João Loureiro/Ag. Paulistão

Nesta segunda-feira, 3, Neymar deu um banho de água fria nos torcedores que esperam pelo seu retorno ao Santos em 2025. O atacante afirmou que não há nada planejado para voltar a defender o Peixe e que seu foco é apenas no Al-Hilal, da Arábia Saudita. "Não, é mentira, não tem nada planejado. Tenho mais um ano de contrato com o Al-Hilal. Espero fazer uma grande temporada. Infelizmente fiquei de fora dessa última. Vamos viver pouco a pouco, tem muito tempo pela frente. Óbvio que o Santos é o time do meu coração e quero voltar um dia, mas não tenho nada planejado", disse em sua chegada ao Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A diretoria do Santos tem se reaproximado do jogador e de seus familiares. Em menos de um ano, Neymar foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.

Ele viu o empate por 0 a 0 com o Audax Italiano-CHI, pela Sul-Americana, no ano passado, e as vitórias sobre Corinthians e Palmeias, ambas por 1 a 0, pelo Paulistão de 2024. Em todas as ocasiões, ele foi ovacionado pelo público, que pediu o seu retorno. Atualmente, Neymar está em fase final da recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. A expectativa é que ele volte a jogar entre agosto e setembro. "Está indo (recuperação), dolorida. É muito sofrimento ao longo desses meses, mas estou me recuperando. Faltam alguns meses, já foram sete", finalizou o atleta de 32 anos.