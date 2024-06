Grêmio estuda mandar jogo contra o Botafogo no PV; Federação Cearense é favorável

Em contato com o Esportes O POVO, a Federação Cearense de Futebol (FCF), afirmou que ainda não teve uma consulta oficial do Grêmio, apenas uma sondagem

O Grêmio estuda a possibilidade de mandar o duelo contra o Botafogo-RJ, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas. O Esportes O POVO apurou que ainda não foi feito nenhum contato oficial do clube com a FCF, apenas uma sondagem.

No entanto, a entidade máxima do futebol cearense se mostrou favorável a um possível duelo entre gaúchos e cariocas no PV..

Porém, de acordo com o jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, a tendência é que a partida entre o Tricolor Gaúcho e o Alvinegro Carioca seja disputada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.