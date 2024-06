Vinícius Júnior é eleito melhor jogador da Liga dos Campeões 2023/2024

Campeão da Champions League no último sábado, 1º, o atacante Vinícius Júnior ganhou o prêmio de melhor jogador da competição na temporada 2023/2024. O camisa 7 do Real Madrid fez um dos gols na final e contribuiu para o 15º título do clube espanhol.

Autor do segundo gol da equipe merengue na final, o atleta brasileiro terminou a atual edição da Liga dos Campeões com seis gols e cinco assistências, ficando atrás apenas de Harry Kane em participações diretas em gols, que somou 12 participações – oito gols e quatro assistências.

O gol decisivo também marcou um registro importante na história da competição. Foi a primeira vez que um jogador brasileiro marcou em duas finais de Champions League. Vinicius Júnior ainda se tornou o jogador mais jovem a atingir esta marca, ultrapassando Messi.