Após ser anunciado, Rhayner deixa Ferroviário sem entrar em campo

Pouco mais de um mês após ser anunciado, o meia-atacante Rhayner, de 33 anos, deixou o Ferroviário rumo ao Rio Branco-ES para jogar a Copa Espírito Santo. O time capixaba, no entanto, não disputa nenhuma divisão do campeonato brasileiro em 2024.

Contratado a pedido do agora ex-treinador coral, Maurício Copertino, Rhayner sequer chegou a atuar com a camisa do Ferroviário. Nos poucos mais de 30 dias desde sua chegada, o meia-atacante aprimorou sua parte física, visto que chegou sem condições de jogo, conforme apurou o Esportes O POVO.

A contratação de um jogador experiente e com currículo nas primeiras divisões nacionais foi um pedido de Copertino. O meia de 33 conta com passagens por times com destaque no futebol brasileiro, como Náutico-PE, Fluminense-RJ, Bahia-BA, Vitória-BA.