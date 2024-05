Kobayashi fala em "volta para casa" e confiança por reação do Ferroviário na Série C

Kobayashi foi o escolhido pela diretoria do Ferroviário para substituir Maurício Copertino, demitido na última segunda-feira após a goleada por 5 a 0 sofrida para o São Bernardo. Apresentado oficialmente nesta quinta, o treinador falou sobre a relação de amor que tem com o clube coral e da extrema felicidade pessoal que está sentindo, apesar de ter consciência de que a fase da equipe não é boa.

Em sua terceira passagem pelo Ferroviário, Paulinho Kobayashi descreveu o momento como “voltar para casa”. O treinador, campeão da Série D pelo Tubarão da Barra na última temporada, retorna ao clube com a missão de resgatar a confiança do elenco e trilhar uma nova história na Terceirona, competição em que o Coral vem enfrentando dificuldades.

“Sempre é bom voltar para casa. Quando eu saí, eu falei que aqui era minha casa. Então eu volto para casa feliz. E fico mais feliz ainda de retornar no aniversário do clube. Eu não tenho como negar. Alguns clubes marcaram minha vida como atleta, mas como técnico o Ferroviário não tem como sair da minha vida. Está marcado e me sinto em casa. Sei que talvez o momento do clube não é o que eu gostaria, da maneira que eu saí principalmente, já que eu saí de uma maneira feliz. Mas volto mais feliz ainda, sabendo que estou vestindo a camisa que gosto e me sinto bem”, contou.

Vice-campeão estadual pelo Capital, do Distrito Federal, Kobayashi está cedido por empréstimo ao Ferroviário até o fim da temporada, tendo em vista que possui contrato com o time candango até 2025. No Tubarão, reencontrou boa parte do elenco que se consagrou campeão nacional na temporada anterior, fator que deve facilitar esse reinício de trabalho no Coral.

“Eu sei que não é fácil a situação que se encontra hoje. Mas uma das facilidades que talvez tenha na minha minha volta é que dos 11 titulares do último jogo, oito trabalharam comigo. Então isso facilita bastante no processo de adaptação da volta do treinador. Ano passado, se não me engano, o Remo, nas quatro primeiras rodadas, estava brigando lá embaixo, e no fim eles quase conseguiram o acesso. É questão de acreditar no sonho. Não que eu esteja vendendo um sonho, estou vendendo trabalho. Vamos ter que trabalhar duro”, analisou.