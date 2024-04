Mirando Série C, Ferroviário anuncia contratação de quatro jogadores

Zagueiro Alisson (direita) comemora gol no jogo do Ferroviário Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Com a renovação do técnico Maurício Copertino, o pedido de melhorias para formar um time mais competitivo para disputar a Série C foi atendido. O Ferroviário anunciou na tarde dessa segunda-feira, 25, a contratação de quatro jogadores para compor o plantel após exigência do treinador. São eles: o zagueiro Alisson, o volante Marciel, o meia Rhayner e o atacante Caio Rangel. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O volante Marciel, de 29 anos, chega do Santo André com contrato até o fim de 2025. O jogador veio a pedido do técnico coral pelo perfil de experiência em grandes times e competições. O meio-campista soma passagens pelo Grêmio, Corinthians, Vitória e pela Roma-ITA.