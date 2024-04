"Tem que ser penalizado", diz Dorival sobre casos de Daniel Alves e "fantástico" Robinho

Treinador da seleção brasileira exalta convívio com ex-atacante no Santos, mas diz que ex-jogadores, condenados por estupro, têm que ser punidos "se houve realmente e comprovado algum tipo de crime"

O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, fará sua estreia à beira do gramado com a Amarelinha neste sábado, 23, em amistoso contra a Inglaterra, que acontece em Wembley, às 16 horas (de Brasília). Após o treino da equipe, o técnico se manifestou sobre as condenações de estupro dos ex-jogadores Daniel Alves e Robinho. Dorival citou especialmente o caso do ex-Santos, com quem trabalhou junto no Peixe.

"Como treinador da seleção, tenho obrigação de me manifestar. Primeiro, acho que é uma situação muito delicada. O Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica, um profissional acima da média. Não tive a oportunidade de trabalhar com o Daniel, mas conhecemos a história dele no futebol", iniciou o comandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É um momento difícil para nós, porque penso nas famílias das pessoas envolvidas, principalmente das vítimas envolvidas nesses episódios que acontecem diariamente no nosso país e em todo mundo e que de repente não são abordadas e são abafadas porque as pessoas não têm voz", disse Dorival.