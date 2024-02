Entre silêncios e apoio à justiça, Brasil reage à condenação de Daniel Alves

Daniel, de 40 anos, foi condenado a quatro anos e meio de prisão por um tribunal de Barcelona que o considerou culpado de ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate da cidade no final de 2022.

Já a mãe de Daniel, Maria Lucia Alves, repostou no Instagram uma publicação da advogada do jogador, Graciele Queiroz: "Inocente, sim. Essa decisão não é a final".

A ação da Justiça espanhola foi comparada com o caso do ex-atacante Robinho, condenado em janeiro de 2022 em última instância na Itália pelo estupro de uma jovem em Milão em 2013.

Robinho está livre no Brasil enquanto aguarda a resolução do pedido do governo italiano para que ele cumpra a pena no país, que não extradita seus cidadãos.

"Daniel Alves e Robinho são os dois maiores exemplos da falta de estrutura para lidar com o sucesso, mas um crime desses vem da educação machista com a qual cresceram, como todos os homens brasileiros", escreveu no UOL o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande.

A condenação é "mais uma vergonha para o futebol brasileiro, que não para de tomar 7 x 1 dentro e fora do campo" acrescentou Casagrande.