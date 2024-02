Julgamento do Daniel Alves: médicos confirmam presença do DNA do ex-lateral no corpo da jovem

O terceiro dia do julgamento envolvendo o ex-jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma espanhola em uma boate em Barcelona, na Espanha, em 30 de dezembro de 2022, ficou marcado pelo depoimento dos médicos, que confirmaram ter encontrado o DNA compatível com o do brasileiro no corpo da jovem.

As amostras foram coletadas em fevereiro de 2023, quando o processo corria em segredo de Justiça. À época, a imprensa espanhola havia publicado que tinham sido encontrado resto do sêmen do ex-lateral. Nesta quarta-feira, 7, os médicos confirmaram a versão divulgada pela mídia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um profissional da saúde também depôs em defesa da espanhola, alegando que a jovem desenvolveu sintoma pós-traumático contra pessoas que falavam português, idioma de Daniel Alves e dos amigos do ex-atleta que estavam presentes na boate no dia do estupro, conforme alegado pela moça.