São Bernardo x Palmeiras: onde assistir ao vivo - Paulistão

Jogo do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Inter de Limeira será disputado hoje, 24, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (Streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), em jogo da oitava rodada do Campeonato Paulista . A partida será disputada no Estádio Primeiro de Maio, o Primeirão, em São Bernardo do Campo, São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília).

No histórico do confronto, o São Bernardo nunca venceu o Palmeiras, foram sete vitórias para a equipe alviverde e um empate. O Palmeiras tem atualmente 14 pontos e lidera o grupo B do Paulistão.

Já o São Bernardo tem 12 pontos e está fora da zona de classificação do grupo D, ficando atrás do Novorizontino e do São Paulo.

Com Alcaraz, ATP divulga lista de jogadores para o Rio Open 2024; VEJA nomes



São Bernardo e Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: TV fechada

TV fechada HBO Max: Streaming

Quando será São Bernardo e Palmeiras



Hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), às 19h30 (horário de Brasília)

Onde será São Bernardo e Palmeiras



Estádio Primeiro de Maio, o Primeirão, em São Bernardo do Campo, São Paulo

Ancelotti agradece interesse da CBF, mas diz: "Sempre quis ficar no Real Madrid"; SAIBA MAIS