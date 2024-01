Paulista 2024 ao vivo: onde assistir e tabela de jogos do campeonato

Um dos principais estaduais do país, o Paulista 2024 começou nesse fim de semana; veja onde assistir ao vivo e tabela de jogos com dia e horário

Crédito: Reprodução / MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF VIA AFP

A competição se desenrola em fases, começando com grupos de pontos corridos, seguidos por quartas, semifinais e a final, marcada para os dias 19 a 22 de março em dois jogos.

Disputado desde 1902 de forma ininterrupta, o campeonato, que já é centenário, conta com um formato atual envolvendo 16 equipes.

O Campeonato Paulista 2024 teve início nesse fim de semana, com Santos , Corinthians e São Paulo vencendo seus jogos iniciais, enquanto o Palmeiras , atual campeão , foi o único entre os grandes clubes do estado a não ganhar sua estreia.

Campeonato Paulista 2024: onde assistir ao vivo

Quanto à transmissão, sem contrato com a Rede Globo, as partidas serão transmitidas na TV aberta e em streaming.

Pela segunda vez consecutiva, a Record TV detém os direitos de transmissão, enquanto o grupo TNT gerenciará a divisão dos jogos na TV fechada, distribuindo entre seus canais TNT (TV por assinatura) e o serviço HBO Max (streaming).

O Paulistão Play é o serviço de streaming que oferece a maior parte dos jogos.

Uma novidade desta temporada é a transmissão via YouTube, que, em 2023, era gerida pelo canal do próprio Campeonato Paulista. Em 2024, a Cazé TV será responsável por transmitir jogos de cada fase do Paulistão.

Campeonato Paulista 2024: como funciona a disputa e quais times jogam?

Durante a primeira fase, 16 equipes são divididas entre quatro grupos iniciais, onde os dois melhores classificados de cada grupos se enfrentam nas fases subsequentes.