Com Alcaraz, ATP divulga lista de jogadores para o Rio Open 2024; veja nomes

Spain's Carlos Alcaraz celebrates after winning the 2022 ATP Tour Madrid Open tennis tournament men's singles final match against Germany's Alexander Zverev at the Caja Magica in Madrid on May 8, 2022. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP). . Crédito: OSCAR DEL POZO/AFP

A ATP divulgou, nesta terça-feira, 23, a lista completa de jogadores que disputarão a 10ª edição do Rio Open. Carlos Alcaraz, o número 2 do mundo; Cameron Norrie, o atual campeão do torneio; Marin Cilic, Arthur Fils e Stanislas Wawrinka são os destaques do ATP 500 brasileiro, que será disputado entre os dias 17 a 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Liderando a lista, Alcaraz disputará a sua quarta edição do Rio Open. O espanhol fez a sua estreia no torneio em 2020, quando figurava na 406ª colocação e era apontado como uma das futuras promessas do tênis. Carlos recebeu um convite da organização do Rio Open, onde disputou a sua primeira chave principal de ATP e também conquistou a sua primeira vitória em torneios ATP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em 2022, Alcaraz voltou ao Rio como o 29º do ranking e conquistou o maior título da sua carreira até então, se tornando o jogador mais jovem a vencer um ATP 500. No ano seguinte, em 2023, fez mais uma grande campanha no torneio, saindo do Jockey Club Brasileiro como vice-campeão. Hoje, o espanhol de apenas 20 anos é campeão de dois Grand Slams (US Open 2022 e Wimbledon 2023).

Quem também retorna ao Rio Open é o britânico Cameron Norrie, o atual campeão do torneio. Número 22 do mundo, o tenista é dono de cinco títulos do nível ATP e marcou a sua história na competição não só com o título, mas também com a vontade de se envolver com a cidade do Rio de Janeiro, ficando emocionado com a visita à Rocinha no ano passado. Norrie vai em busca da defesa do título, algo que jamais foi feito na história do Rio Open. Outro nome que volta a disputar o maior torneio de tênis da América do Sul é o croata Marin Cilic. Conhecido pelos seus golpes potentes e com um dos melhores saques do circuito, Cilic é campeão de 20 títulos de ATP, incluindo a conquista do US Open, em 2014. O croata disputa o Rio Open pela segunda vez, com a primeira tendo sido na edição de 2018, marcando o público brasileiro com a sua simpatia por onde passou. As novidades ficam por conta de Stanislas Wawrinka e Arthur Fils. Wawrinka é um dos maiores vencedores de Grand Slam da geração atual, com três títulos do nível. O suíço foi Campeão no Australian Open 2014 contra Rafael Nadal e em Roland Garros (2015) e no US Open (2016) contra Novak Djokovic. O seu hall de troféus conta com 16 títulos em simples e três nas duplas, incluindo um ouro olímpico em Pequim 2008, ao lado de Roger Federer. Arthur Fils é um dos grandes nomes da nova geração e com apenas 19 anos já ocupa a 34ª colocação do ranking. O francês iniciou o ano de 2023 na 252ª posição e subiu com grandes campanhas, como a conquista do challenger de Oeiras e do seu primeiro ATP da carreira, em Lyon. Sua última temporada rendeu uma vaga no Next Gen ATP Finals, torneio que reúne as maiores promessas do ano, onde chegou até a final da competição. Os brasileiros no Rio Open 2024 A décima edição do Rio Open também já tem garantida dois brasileiros diretamente na chave principal. Thiago Wild, número 77º, entrou diretamente na chave, enquanto Gustavo Heide, o campeão da Maria Esther Bueno Cup, é dono de um dos três convites na chave. Outros dois convites serão distribuídos pelo torneio futuramente. "Estamos muito felizes com essa lista para os 10 anos do Rio Open. É muito especial ter, pelo quarto ano, o Alcaraz conosco, o grande nome do circuito atualmente e que todo mundo quer ver. Vamos ter o Norrie também, nosso atual campeão, podendo ter uma reedição da final de 2023 e um outro grande nome que volta que é o Cilic", declarou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

Play

"É uma chave com muitas novidades, como o Wawrinka e o Fils e pelo Brasil, o Thiago Wild que ganhou a primeira edição da MEB CUP e esse ano entra por mérito próprio. Uma mistura de estilos de jogos e de personalidades para todos os fãs e que promete trazer muita emoção para a 10ª edição", completou. Rio Open: fórmula de disputa A chave de simples do Rio Open 2024 contará com 32 vagas, sendo 23 classificações diretas através do ranking dos tenistas. Três convites da organização e mais um, reservado para solicitação de tenistas da lista A+ da ATP, também integram a conta. Outros quatro tenistas virão do qualifying, que será disputado nos dias 17 e 18 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro e com entrada gratuita. Por último, uma vaga faz parte do special exempt, reservado para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem em ação em outro torneio. Caso não precisem ser usadas, as vagas do special exempt e do convite da lista A+ virarão vagas para classificação direta.