Bangu x Flamengo: onde assistir ao vivo - Campeonato Carioca

Jogo do Campeonato Carioca entre Bangu e Flamengo será disputado hoje, 15, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir e horário

Crédito: Reprodução/ THIAGO RIBEIRO / AGIF / AGIF VIA AFP

O confronto terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bangu e Flamengo se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), em jogo da oitava rodada do Campeonato Carioca . A partida será disputada no Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe, às 21h30 (horário de Brasília).

Flamengo e Bangu se enfrentaram pela última vez no Campeonato Estadual de 2023, onde a partida terminou em 1x1. O Flamengo ocupa atualmente a segunda colocação do Estadual, enquanto o Bangu é o 10º colocado, com cinco pontos de distância para o último colocado, o Audax.

Com Alcaraz, ATP divulga lista de jogadores para o Rio Open 2024; VEJA nomes

Bangu x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: TV aberta

TV aberta Bandsports: TV fechada



TV fechada Canal Goat: YouTube

Quando será Bangu x Flamengo



Hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), às 21h30 (horário de Brasília)

Onde será Bangu x Flamengo



Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe

Ancelotti agradece interesse da CBF, mas diz: "Sempre quis ficar no Real Madrid"; SAIBA MAIS