Vasco x Audax-RJ: onde assistir ao vivo - Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O Vasco da Gama ocupa a sétima posição do Campeonato Carioca com 9 pontos. O cruz-maltino está fora da zona de classificação para a fase decisiva do torneio. O Audax-RJ, por sua vez, é o lanterninha com 6 derrotas em 6 rodadas.

Após contratar Barceló, Ceará chega a quatro estrangeiros no elenco de 2024; VEJA



Vasco da Gama x Audax-RJ ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

CazéTV: YouTube

Premiere: TV Fechada

SporTV: TV Fechada

TV Fechada SBT: TV Aberta

Horário: quando será Vasco da Gama x Audax-RJ



Hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro (08/02), às 21h15min (horário de Brasília)

Onde será Vasco da Gama x Audax-RJ



Arena da Amazônia, em Manaus