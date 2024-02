Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo: onde assistir ao jogo ao vivo - Campeonato Carioca

Sampaio Corrêa-RJ e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 31 de janeiro (31/01), em jogo da quinta rodada do Campeonato Carioca . A partida será disputada no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, às 21h30 (horário de Brasília).

O atual momento do Flamengo no Campeonato Carioca é inconsistente. Apesar de estar jogando com uma equipe alternativa, na fase inicial do Cariocão, o clube ocupa atualmente a oitava colocação, com apenas uma vitória e dois empates.

Próximo das equipes que podem ser rebaixadas, o Sampaio Corrêa-RJ só somou um único ponto durante suas quatro partidas iniciais. O clube, que recentemente foi promovido para a elite carioca, conquistou seu único ponto ao empatar por 3x3 contra o Vasco da Gama.

Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: TV aberta

TV aberta Bandsports: TV fechada

TV fechada Esporte na Band : YouTube

: YouTube Canal Goat: YouTube

Quando será Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo



Hoje, quarta-feira, 31 de janeiro (31/01), às 21h30 (horário de Brasília)

Onde será Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo



Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará

