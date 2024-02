RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao jogo ao vivo - Paulistão

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 31 de janeiro (31/01), em jogo da 4ª rodada do Campeonato Paulista . A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília).

Invicto no Campeonato Paulista, o Palmeiras vem de uma vitória no último domingo contra o Santos. Além do triunfo frente à equipe santista, os comandados de Abel Ferreira também venceram a Inter de Limeira, e em sua estreia empataram por 1x1 contra o Novorizontino.

Com uma estreia melancólica, quando perdeu em casa para o Água Santa, o RB Bragantino divide a liderança de seu grupo no Campeonato Paulista com o Corinthians. A equipe do interior paulista tem quatro pontos e, além do tropeço inicial, conquistou uma vitória e um empate.

RB Bragantino x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: TV fechada

TV fechada HBO Max: Streaming

Quando será RB Bragantino x Palmeiras



Hoje, quarta-feira, 31 de janeiro (31/01), às 19h30 (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Palmeiras



Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo

