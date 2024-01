Filho caçula deve receber mais de 50% da herança de Zagallo

O ex-jogador deixou 62,5% do patrimônio para um de seus quatro filhos e disputa por herança já existia há anos. Entenda a briga pelos bens de Zagallo

O tetracampeão mundial morreu em 5 de janeiro, aos 92 anos. O pedido de cumprimento do testamento foi feito em 9 de janeiro, quatro dias após o falecimento.

O patrimônio milionário deixado por Mario Jorge Lobo Zagallo , ícone da história do futebol, se tornou motivo de conflitos familiares nos últimos dias. Antes de morrer, o ex-jogador evidenciou seu descontentamento com três dos quatro filhos.

"Eles estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações", completou Mario Cesar.

Em entrevista ao Estadão, Mario Cesar Zagallo, filho caçula, fez críticas aos irmãos. O filho mais novo do ex-jogador afirmou que seus irmãos só se fizeram presentes após a morte do pai.

Eles foram à justiça pedir que o desejo de Alcina Zagallo fosse cumprido. No entanto, em seu testamento, Alcina de Castro Zagallo cita a existência dos quatro filhos, mas nomeia apenas Zagallo como seu herdeiro legítimo .

Em 2013, um ano após o falecimento, Zagallo alegou que não havia testamento. Seus filhos então concordaram em assinar um documento que cederiam tudo ao pai. Anos depois, os três filhos mais velhos voltaram atrás na decisão e descobriram a existência do testamento lavrado em 1984.

"O testador deseja, como última vontade, deixar a totalidade da parte disponível de seu patrimônio para o filho mais novo, Mario Cesar de Castro Zagallo. Tal escolha se deu pela profunda decepção com seus três outros filhos", diz o trecho divulgado pelo portal Notícias da TV.

Em nota via Instagram, os dois advogados do trio, Anelisa Teixeira e Daniel Blanck, divulgaram que eles estão atualmente “buscando a tutela do judiciário para resguardar e assegurar seus legítimos direitos perante essa situação delicada”.

Zagallo: uma lenda do futebol

Zagallo deixou sua marca no futebol ao longo de décadas. Nascido no Brasil em 1931, ele iniciou sua carreira como jogador profissional no Flamengo. Tanto como jogador quanto como treinador, o Velho Lobo conquistou quatro títulos mundiais, sendo o único a atingir tal marco.