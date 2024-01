Carteira de Identidade Nacional: Saiba tudo sobre o novo documento

Como já ocorre com outros documentos, a primeira via da nova carteira e as renovações são gratuitas. Porém, para emitir uma segunda via haverá cobrança de um valor, que varia de acordo com o estado, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação.

Entretanto, até o momento, o Brasil só tem acordos para uso do documento de identidade nos postos imigratórios com países do Mercosul. O passaporte continua sendo obrigatório nos demais países.

O novo documento visa combater os problemas de fraudes no Brasil ao utilizar um padrão nacional e número único para todas as unidades da federação. Isso porque, antes, uma pessoa poderia tirar uma via da identidade em cada estado.

Para solicitar a identidade, basta procurar o órgão emissor da sua cidade. No Ceará, pode ser solicitada em Vapt Vupts, prefeituras, Casas do Cidadão , entre outros locais de emissão de documentos no Estado.

Ainda, a nova sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) da Perícia Forense do Estado (Pefoce), no bairro Benfica, também emitirá a CIN.



Documentos necessários para emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN):



Certidão de nascimento (se solteiro)



Certidão de casamento (se casado)



CPF



Comprovante de residência



Se autista, levar também documento do responsável e laudo médico com CID específica para autismo. A informação também será incluída no documento.

Quem tem erro no CPF pode tirar a nova Carteira de Identidade?

Neste primeiro momento, pessoas que não estiverem com as informações do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de acordo com suas certidões ou tiverem algum erro no documento, não podem emitir a nova CIN, de acordo com o Ministério da Economia.

Cidadãos que estiverem com as informações incorretas no CPF poderão recorrer aos canais de atendimento da Receita Federal para resolver sua situação.