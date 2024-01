Zagallo, o último de nossos Anos Dourados

O ano de 2024 para o futebol brasileiro inicia com a notícia da morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, o último dos campeões mundiais de 1958, e parecemos seguir num luto contínuo, depois de um 2023 todo dedicado à memória de Pelé, falecido nos últimos dias de 2022, este, nada mais que justo, segue para celebrar Zagallo e seu legado.

É muito sintomático que justamente neste ínterim, a seleção brasileira, tendo Pelé e Zagallo como maiores símbolos de sua secular trajetória, viva o pior ano de sua história quando se pensa na mescla organização institucional-resultados esportivos, constrangedores em todos os âmbitos ao longo de todo 2023. Tivemos piores momentos, seja esportivos, como o 7x1 em 2014, a eliminação vexatória para Honduras em 2001, institucionalmente, a prisão e/ou afastamento em série de presidentes por motivos vários, mas em todos, um lado equilibrava a outra parte da balança. Agora se há busca de equilíbrio é para baixo. O que provoca uma desesperança e uma falta de compromisso do torcedor com sua própria seleção, que para muitos já não a representa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção brasileira é parte constituinte de um símbolo fomentador da identidade nacional, potencializado a partir do fim da década de 1930 pela proposta nacionalista do Estado Novo e cristalizado na década de 1950 e início de 1960, quando o país talvez pela primeira vez busca impor-se internacionalmente exportando uma imagética única e particular a dizer-lhe culturalmente, aproveitando a oportunidade da reorganização de forças mundiais do pós-Guerra. Em um só momento, o Brasil é campeão mundial de futebol, tênis e boxe, cria e exporta a Bossa Nova, constrói Brasília e firma o samba como símbolo maior da cultura do país. Difícil não ter uma pontinha de orgulho de ser brasileiro neste ou por esse momento, mesmo com todo o viés político embutido. Zagallo é um dos últimos símbolos desse momento, os Anos Dourados, como foi Pelé, Niemeyer, Carmen Miranda, Tom Jobim, João Gilberto, e como poucos levaram até os seus últimos dias a vontade de construção contínua de um país a partir de sua própria realidade.