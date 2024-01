Lucas Perri e Adryelson deixam Botafogo e assinam com Lyon

Perri (26 anos) estreou como profissional em 2019 pelo São Paulo e disputou 67 partidas pelo Botafogo. Com a seleção brasileira ele foi convocado pela primeira vez em setembro passado.

O goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, que estavam no Botafogo, assinaram por quatro anos e meio com o Lyon, até junho de 2028, anunciou nesta sexta-feira (5) o clube francês.

Adryelson (25 anos) estreou no futebol profissional no Sport Recife, onde passou sete temporadas. Jogou emprestado por um ano ao Al Wasl (2021-2022), dos Emirados, antes de assinar com o Botafogo. Recentemente também foi convocado pela Seleção.

O Botafogo é um dos três clubes da 'Eagle Football' de John Textor, presidente-proprietário do Lyon. A Eagle também possui uma participação de 46% no clube inglês Crystal Palace.

