Após treino do Bahia no CT do Manchester City, Guardiola reverencia Rogério Ceni: "Uma lenda"

O Bahia está se preparando para a temporada de 2024 na Inglaterra, onde utiliza as instalações do Manchester City para treinar. Em entrevista coletiva, Pep Guardiola, treinador do clube inglês, rasgou elogios ao Rogério Ceni, técnico do Esquadrão de Aço e ex-Fortaleza e Flamengo.

"Foi muito, muito bom. Ele é uma lenda. O que ele fez como goleiro... Não estou falando só das defesas, mas pelos gols que ele marcou. Ele é uma verdadeira lenda. Foi uma honra para mim conhecê-lo, uma verdadeira honra", contou.

Guardiola também contou que não foi a melhor época para receber o elenco do Bahia fazendo referência ao tempo frio, mas espera ser chamado para ir ao Brasil no futuro.