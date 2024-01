Ex-Fortaleza, goleiro Felipe Alves é o novo reforço do Fluminense

Goleiro Felipe Alves reforça o Fluminense na temporada 2024 Crédito: Mailson Santana/FFC

O Fluminense oficializou, na última segunda-feira, 8, a contratação do goleiro Felipe Alves, ex-Fortaleza. O arqueiro chega de graça ao Tricolor carioca após não ter seu contrato renovado nem com o Leão e nem com o São Paulo, onde estava no ano passado, e assinou vínculo com a nova equipe até o fim de 2024. "Felipe Alves é o novo goleiro do Campeão da América! Seja bem-vindo ao #TimeDeGuerreiros!", escreveu o clube carioca nas redes sociais. Felipe Alves tem 35 anos e se destaca pela qualidade com os pés, característica muito valorizada por Fernando Diniz, com quem trabalhará novamente.