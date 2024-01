São Paulo oficializa a contratação do técnico Thiago Carpini, ex-Juventude

Treinador de 39 anos conseguiu acesso à Série A com o clube gaúcho em 2023 e agora assume time do Morumbi para substituir Dorival Júnior

O técnico falou sobre sua chegada ao time do Morumbi e disse estar vivendo um momento mágico na carreira com a realização de um sonho pessoal.

Carpini, que estava no Juventude, é esperado nesta sexta-feira, 12, para comandar seu primeiro treino à frente da equipe no CT da Barra Funda e dar início ao seu trabalho. Ele disputará cinco competições pelo Tricolor neste ano: Paulista, a Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

"É um momento mágico, me preparei muito para isso. Trabalhar no São Paulo é um sonho realizado, ainda mais em um ano tão importante, de volta à Libertadores. O time vem de uma temporada vitoriosa, com a conquista inédita da Copa do Brasil, e tem um elenco muito qualificado. Para mim, é uma realização pessoal e profissional", celebrou.

Thiago Carpini era a opção mais viável dentre os avaliados pelo São Paulo. A lista dos possíveis candidatos ao cargo ainda contava com Zubeldía, ex-LDU, Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atualmente no Real Valladolid, e o português Pedro Martins, do Al-Gharafa.

A diretoria tricolor realizou uma série de reuniões com estes nomes e escolheu Carpini. O Tricolor ainda precisará desembolsar R$ 1 milhão para quebrar o contrato do treinador com o Juventude.

"Fizemos uma seleção criteriosa, com diversas entrevistas. O Carpini é um técnico da nova geração, que chega para seguir um caminho que traçamos em 2021 e nos levou à conquista de dois títulos", disse o presidente Julio Casares.