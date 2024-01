Paixão pelo 13 e fé em Santo Antônio: as obsessões de Zagallo

Ex-técnico da seleção brasileira carregava no bolso uma imagem do santo e tratava o número 13 como amuleto de sorte e vitória

O número 13 perseguiu Zagallo ao longo de toda a sua vida e, desde o anúncio de sua morte , na noite desta sexta, 5, fãs e entusiastas do ex-técnico da seleção brasileira têm se dedicado a exercícios matemáticos que, de alguma forma, corroborem a superstição obsessiva do Velho Lobo.

Foi ela que, nascida em um dia 13 e devota de Santo Antônio, cujo dia no calendário católico também é um 13, transmitiu a crença ao técnico. Casaram-se no primeiro dia 13 do ano de 1955, e o número não deixou mais de seguir seu rastro.

Em várias ocasiões Zagallo se deixou fotografar com uma imagem em miniatura de Santo Antônio, que ele afirmava carregar consigo, guardada no bolso, na ocasião de partidas importantes.

Em entrevista ao jornal Extra em 2014, Zagallo relembrou um momento decisivo de duas décadas atrás, na final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. "Quando chegou a hora do Baggio bater o pênalti, pensei no santo no meu bolso. Apertei a mão do Parreira e disse 'Ele vai perder agora. Vamos ser tetracampeões'."

A previsão de Zagallo se confirmou. Roberto Baggio de fato perdeu o pênalti — anos depois, afirmou que aquele havia sido o pior momento de sua carreira — e o Brasil conseguiu sua quarta vitória em uma Copa. Santo Antônio e o 13 se mostraram, uma vez mais, dignos da confiança do técnico.