Confira como era Zagallo nas redes sociais: Vocês vão ter que me engolir!

Mario Jorge Lobo Zagallo atualizava constantemente sua rotina por meio de postagens nas redes sociais.

O ex-atleta criou um perfil no Instagram em novembro de 2020. Na última sexta-feira, 5, o tetracampeão mundial faleceu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o bordão marcado "vocês vão ter que me engolir!", Zagallo relembrava sua trajetória no meio futebolístico e compartilhava momentos com os fãs. Confira alguns posts do ex-jogador abaixo.