Apesar da polêmicas, Romário admite importância de Zagallo: "A mesma de Pelé"

Romário e Zagallo não eram amigos e não tinham uma relação próxima. Muito pelo contrário, acumularam polêmicas com o passar dos anos. Ainda assim, o Baixinho lamentou a morte do ex-jogador e ex-treinador, único tetracampeão mundial de futebol com seleções.

"O Zagallo, em relação à importância, tem a mesma de um Pelé. Sempre foi um vitorioso, um tetracampeão mundial, deixou um legado importante. Hoje é um dia triste", disse o Baixinho neste sábado, ao tomar posse como presidente do América-RJ.