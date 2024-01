Beto, ex-Botafogo, relembra relação de "pai e filho" com Zagallo e diz: "Figura primordial"

Beto estreou profissionalmente na equipe do Botafogo em 1964, justamente na ponta-esquerda, como substituto de Zagallo , que naquele ano caminhava para o término da carreira como atleta. Naquela temporada, figurou como a “sombra” do Velho Lobo no banco de reservas, e dali criaram uma amizade que se perpetuou por toda vida.

Uma relação de pai e filho, foi como descreveu Humberto Rêdes, ex-jogador do Botafogo que teve o privilégio de não apenas atuar ao lado de Zagallo em campo, como ser treinado pelo único tetracampeão da Copa do Mundo no futebol masculino. Atualmente com 78 anos, o carioca relembrou, em entrevista ao Esportes O POVO , a relação com o eterno Formiguinha.

“Para mim, particularmente, o Zagallo representa tudo aquilo que eu pude fazer no futebol. A vida do Zagallo, esportivamente, sempre esteve entrelaçada com a minha. Eu chego no Botafogo e quando eu estreio, é na ponta-esquerda no lugar do Zagallo, já que ele estava parando de jogar e eu começando. O Zagallo tem 14 anos a mais que eu”, comentou Beto ao relembrar com carinho.

Com as chuteiras penduradas, Zagallo passou a atuar como treinador e iniciou justamente no Botafogo. Beto viu o seu então parceiro de campo, ser agora seu líder. A superstição e fé de Zagallo sempre foi uma característica marcante, assim como sua convicção. “Muitos falavam que ele (Zagallo) tinha muita sorte, mas ele sempre acreditava que as coisas dariam certo”, disse.

“O Zagallo foi meu treinador no profissional do Botafogo, pelo menos por cinco anos. Nós sempre conversávamos muito, tínhamos uma abertura um com o outro, pois criamos uma amizade. Eu sempre ia a casa dele. O Zagallo foi um conselheiro para mim, foi alguém que me deu muitas oportunidades, que sempre acreditou no meu futebol”, relembrou Beto.

Para além das questões táticas, das ideias inovadoras e das projeções à frente do tempo, Zagallo, segundo Beto, tinha como um grande diferencial a forma de tratar as pessoas ao seu redor. Sempre muito cordial e com respeito, colocava todos em um mesmo patamar, sem vaidades. Prezava pela gestão de grupo e pela união.